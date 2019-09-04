Началась пресс-конференция НСН, посвящённая массовому увольнению врачей в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Проклятие Гиппократа: Почему врачи бегут из больниц?»

Российские медицинские учреждения могут потерять до 40% врачей и медсестёр уже к 2020 году. Такая тревожная тенденция наметилась в стране в последнее время. Сначала врачи из Нижнего Тагила написали заявления об увольнении, оставив свои больницы без специалистов, затем их примеру последовали 12 медсестёр во Владимирской области. Вскоре во многих регионах России стали возникать подобные прецеденты. Всех увольняющихся медработников объединяло одно – высокие нагрузки при низкой заработной плате. Мало того, что врачам приходилось работать на две или более ставки, но в связи с дефицитом специалистов, нагрузки стали возрастать ещё больше. На данный момент дефицит медицинских работников в России составляет 25 тысяч человек по всей стране, и эта цифра продолжает расти – в 2018 году из профессии ушли 6 тысяч врачей, 32 тысячи среднего медперсонала и 137 тысяч младшего. Нагрузка на оставшихся врачей так велика, что они вынуждены буквально бежать из больниц и искать свое место в других отраслях.

Участники пресс-конференции:

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин;

Врач скорой помощи Михаил Коневский.

