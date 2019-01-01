Началась пресс-конференция НСН о проблемах школьного питания

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».

На фоне скандала с массовыми отравлениями детей в школьных учреждениях, президент России Владимир Путин призвал передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Глава государства также предложил увеличить число детей, получающих бесплатное питание. Кроме того, с 1 мая во всех регионах России был запущен мониторинг качества школьного питания, призванный выявить нарушения в этой сфере.

Участники пресс-конференции:

Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко;

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко

