Началась пресс-конференция НСН о новом законопроекте, регулирующим работу такси

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов»

В последний день весенней сессии Государственной Думы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Кроме того, в каждом автомобиле должно быть установлено устройство, совмещающее в себе функции тахографа, навигатора и онлайн-кассы. По предварительным подсчетам специалистов, это оборудование может обойтись водителям такси более чем в 20 тысяч рублей. Также субъекты федерации будут вправе установить обязанность водителей пройти аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры.

Когда в России примут новый закон регулирующий работу такси?

Как изменятся цена и качество услуг такси?

Что ждёт водителей-частников и иностранцев?

Как изменения повлияют на работу агрегаторов такси?

Чем вызваны проблемы в принятии данного законопроекта?





Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Александр Старовойтов;

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов;

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская;

Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.

