Началась пресс-конференция НСН на тему коллекторов и ЖКХ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ».

СМИ стало известно, что рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» разрабатывает законопроект, который разрешит привлекать профессиональных коллекторов к взысканию задолженностей граждан за ЖКХ. Кроме того, в отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным. Также изменения коснутся Федеральной службы судебных приставов, которая, согласно известной информации о новом законопроекте, будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей. Между тем, долги россиян в 2019 году превысили 560 миллиардов рублей. В Госдуме считают, что решить эту проблему взысканиями через суд сложно из-за имеющихся правовых коллизий. Однако некоторые депутаты напротив готовят законопроект о запрете коллекторских агентств, считая этот рынок криминализированным и приводя данные об увеличении количества жалоб на коллекторов.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о том, что ждёт должников, в случае если коллекторов начнут привлекать для взыскания долгов по ЖКХ, а также о возможном запрете коллекторских агентств.

Участники пресс-конференции:

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева;

Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова;

Эксперт в сфере взыскания долгов по ЖКХ, заместитель директора ООО «Межрегиональный процессинговый центр» Игорь Захаров.

