Началась пресс-конференция НСН на тему брошенных детей

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?»

С лета 2019 года в России начала набирать обороты пугающая тенденция оставления детей своими родителями с целью избавиться от них. Так, совсем недавно в Москве неизвестный мужчина оставил свою шестимесячную дочку прямо на улице, ранее в Якутске мать бросила полуторагодовалого ребёнка в подъезде жилого дома, а до этого стало известно о случаях оставления двойняшек в подмосковном хостеле их матерью, двухлетней девочки в московской поликлинике и даже шестилетнего мальчика, которого мама оставила в игровой комнате столичного ТЦ. Большая часть этих случаев не подпадает ни под одну из статей уголовного кодекса, потому как родители стараются оставить детей в безопасности и в таких местах, где их смогут найти и оказать помощь. Помимо таких примеров, не стоит забывать и о случаях инфантицида – убийства новорожденных своими матерями. Ещё в 2015 году было зарегистрировано около сотни таких трагедий. Для решения этих проблем и спасения детских жизней в России с конца 2011 года начали устанавливать бэби-боксы, а в настоящее время и вовсе рассматривается законопроект, который узаконит и распространит их по всей стране.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Оксана Пушкина;

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов;

Экс-министр здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук, профессор Ирина Солдатова;

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

