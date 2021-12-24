Наборы «Юный химик» и игры компании «Звезда» - лидеры экспорта за рубеж
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ ) отметила, что российские игрушки пользуется популярностью за рубежом.
Отечественные игрушки пользуются популярностью за рубежом, доля экспорта этой категории растет, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
«У нас хороший показатель по экспорту детских товаров и игрушек. Хочу назвать двух российских производителей – производитель, которые делает набор «Юный химик», у него 10% от всего экспорта игрушек. И старейшая фабрика МО «Звезда», которая входит в тройку мировых лидеров по производству патриотических и настольных игр», - отметила она.
Любая игрушка должна быть сертифицирована, это выступает гарантией ее безопасности, заявил руководитель Детской клиники Родильного дома 4 ГКБ В.В.Виноградова Владислав Зяблицкий в пресс-центре НСН.
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