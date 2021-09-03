Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве раскрыли подробно, кто и как будет обеспечивать честность и прозрачность предстоящего голосования на сентябрьских выборах. Горожане смогут отдать свой голос на избирательных участках или онлайн на портале мэра и правительства столицы mos.ru.

Наблюдение за онлайн-голосованием гарантирует чистоту выборов, сообщается на сайте Общественной палаты российской столицы. За прозрачностью процесса на всех участках мегаполиса все три дня голосования будут следить наблюдатели, набор которых был объявлен в середине февраля.

На сегодня в состав корпуса записались 15 тысяч человек. Более половины из них (54,4%) – молодёжь 18 - 35 лет. Курирует наблюдателей заместитель главы Общественного штаба, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковале. Как подчеркнул руководитель штаба Алексей Венедиктов, граждане – основной ресурс при наблюдении за выборами.

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Все записавшиеся в наблюдатели проходят обучение по обновлённым очным и заочным программам. Курс читают преподаватели Высшей школы экономики и Московского городского университета управления столичного правительства. По завершению занятий наблюдатели сдают тестовое задание. В дни голосования в помощь им в штабе будет работать кол-центр.

Кроме того, специальная группа разбора будет анализировать все поступающие в штаб сообщения, в частности, от средств массовой информации и социальных сетей. В случае необходимости, на избирательный участок будут направляться мобильные группы реагирования. Возглавит их заместитель главы Общественного штаба, председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре.

Также за выборами в круглосуточном режиме будут следить в видеоцентре. За чистоту дистанционного голосования будет следить электронный штаб. Им руководит ещё один заместитель главы Общественного штаба, председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух.

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Фото: opmoscow.ru
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеНаблюдатели
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