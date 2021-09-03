Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве раскрыли подробно, кто и как будет обеспечивать честность и прозрачность предстоящего голосования на сентябрьских выборах. Горожане смогут отдать свой голос на избирательных участках или онлайн на портале мэра и правительства столицы mos.ru.

Наблюдение за онлайн-голосованием гарантирует чистоту выборов, сообщается на сайте Общественной палаты российской столицы. За прозрачностью процесса на всех участках мегаполиса все три дня голосования будут следить наблюдатели, набор которых был объявлен в середине февраля.

На сегодня в состав корпуса записались 15 тысяч человек. Более половины из них (54,4%) – молодёжь 18 - 35 лет. Курирует наблюдателей заместитель главы Общественного штаба, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковале. Как подчеркнул руководитель штаба Алексей Венедиктов, граждане – основной ресурс при наблюдении за выборами.