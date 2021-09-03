Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве раскрыли подробно, кто и как будет обеспечивать честность и прозрачность предстоящего голосования на сентябрьских выборах. Горожане смогут отдать свой голос на избирательных участках или онлайн на портале мэра и правительства столицы mos.ru.
Наблюдение за онлайн-голосованием гарантирует чистоту выборов, сообщается на сайте Общественной палаты российской столицы. За прозрачностью процесса на всех участках мегаполиса все три дня голосования будут следить наблюдатели, набор которых был объявлен в середине февраля.
На сегодня в состав корпуса записались 15 тысяч человек. Более половины из них (54,4%) – молодёжь 18 - 35 лет. Курирует наблюдателей заместитель главы Общественного штаба, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковале. Как подчеркнул руководитель штаба Алексей Венедиктов, граждане – основной ресурс при наблюдении за выборами.
Все записавшиеся в наблюдатели проходят обучение по обновлённым очным и заочным программам. Курс читают преподаватели Высшей школы экономики и Московского городского университета управления столичного правительства. По завершению занятий наблюдатели сдают тестовое задание. В дни голосования в помощь им в штабе будет работать кол-центр.
Кроме того, специальная группа разбора будет анализировать все поступающие в штаб сообщения, в частности, от средств массовой информации и социальных сетей. В случае необходимости, на избирательный участок будут направляться мобильные группы реагирования. Возглавит их заместитель главы Общественного штаба, председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре.
Также за выборами в круглосуточном режиме будут следить в видеоцентре. За чистоту дистанционного голосования будет следить электронный штаб. Им руководит ещё один заместитель главы Общественного штаба, председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Зеленский выразил надежду на улучшение отношений Украины и России
- Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов
- Сбой зафиксирован в работе «ВКонтакте»
- В Японии оценили заявление Путина о Курильских островах
- «Лавров, вам привет». На Украине заявили, что ушли с «крючка» Минских соглашений
- Биометрия появится на всех видах общественного транспорта в России
- Из магазинов Кабула пропал сахар
- Кремль согласился рассмотреть обращение СМИ по закону об иноагентах
- Глава МВД наградил оперативников, раскрывших убийство школьницы в Тюмени
- «Ингосстрах»: За полгода число обращений по телемедицине выросло в 2,2 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru