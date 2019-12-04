Наблюдательный Совет подвел итоги работы за год Люксембургского форума

В Женеве состоялась традиционная, 13-я конференция членов Наблюдательного Совета. Ее участники подвели итоги работы за год Люксембургского форума, а также поделилась планами на следующий.

На заседании Наблюдательного совета выступил также президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор. Он оценил результаты организационной работы Форума, рассказал о состоянии стратегической стабильности и контроля вооружений, а также рассказал о способах улучшения работы организации по ключевым направлениям.

В частности, были подняты вопросы о расторжении бессрочного Договора ДРСМД, неопределённость в продлении Договора CНВ-3, а также намерении президента Трампа выйти из Договора об открытому небу. Кантор отметил, что эти темы особенно важны и вызывают тревогу.

«Рост неопределённости во всех этих сферах позволяет вспомнить о Втором законе, или Втором начале термодинамики, в соответствии с которым в системе без управляющих воздействий энтропия всегда возрастает. Или, как поясняют на бытовом уровне, в любой системе, предоставленной самой себе, порядка становится меньше, а беспорядка – больше», - заключил он.

Однако вместе с тем президент Люксембургского форума отметил, что все же некоторые предпосылки для продления Договора CНВ-3 пока еще существуют. Причем для этого, отметил Кантор, даже не потребуется новой процедуры ратификации документа.

«Наши коллеги из Фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» подтвердили выводы наших специалистов о возможности включения в этот Договор новой тяжёлой ракеты «Сармат» и ракетного комплекса «Авангард», в котором стратегическая баллистическая ракета существующего типа запускает планирующий крылатый боевой блок», - объяснил он.

В связи с этим президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор выступил с предложением усилить акценты на уже ранее сделанных предложениях и сформировать новые по итогам конференции. В частности, он предложил по-прежнему настаивать на продлении Договора CНВ-3 и переговорах по новому Договору, а также призвать США и Россию к объявлению моратория на национальном уровне по развёртыванию ракет средней дальности.

«Если не будет никаких позитивных подвижек в этих направлениях, нам нужно самим заранее предусматривать разработку таких предложений и действий... Например, в случае прекращения действия Договора CНВ-3 в 2021 году, рекомендовать США и России сохранить ряд положений по транспарентности из этого Договора. Уведомлять стороны о проведении пусков МБР и носителей космических аппаратов, о стратегических учениях и других шагах в этой сфере», - заявил он.

Также в качестве одного из шагов для снижения напряжённости Кантор предложил повторять рекомендации по отказу от крупномасштабных военных учений, накопления вооружений и военной техники в приграничных регионах.

Ранее НСН писала, что 4 и 5 декабря в Женеве состоится заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Члены Совета и приглашенные эксперты поднимут наиболее актуальные вопросы, в том числе кризис в области контроля над вооружениями и их нераспространения, а также недопущение гонки вооружений на фоне прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

