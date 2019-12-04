В Женеве обсудят недопущение глобальной ядерной катастрофы
4 и 5 декабря в Женеве будет проходить заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Члены Совета и приглашенные эксперты поднимут наиболее актуальные вопросы, в том числе кризис в области контроля над вооружениями и их нераспространения, а также недопущение гонки вооружений на фоне прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Еще один важный вопрос - сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года. Как подчеркнул президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантор, организация будет настаивать на продлении Договора СНВ-3 и переговорах по новому Договору.
По итогам мероприятия будет обнародован заключительный документ, в который будут включены основные выводы и рекомендации.
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