В Женеве обсудят недопущение глобальной ядерной катастрофы

4 и 5 декабря в Женеве будет проходить заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Члены Совета и приглашенные эксперты поднимут наиболее актуальные вопросы, в том числе кризис в области контроля над вооружениями и их нераспространения, а также недопущение гонки вооружений на фоне прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Еще один важный вопрос - сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года. Как подчеркнул президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантор, организация будет настаивать на продлении Договора СНВ-3 и переговорах по новому Договору.

По итогам мероприятия будет обнародован заключительный документ, в который будут включены основные выводы и рекомендации.

