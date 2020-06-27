Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

«Созданы все условия для голосования граждан, в том числе соблюдены все меры профилактики в связи с коронавирусной инфекцией. Каждый гражданин в свободном доступе с 8:00 до 20:00 может прийти и выразить свою позицию. Голосование тайное, никакого давления на граждан не оказывается, любой гражданин имеет право высказать ту позицию, которую считают нужной», - считает представитель ЛДПР.

Екатерина Нечаева отметила, что у наблюдателей нет препятствий для их деятельности. По ее словам, нарушений на участках на данный момент не выявлено.

Напомним, голосовать на участках можно с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00 . Участковые комиссии будут работать без выходных. Итоги общероссийского голосования по изменению Основного закона будут подведены 1 июля.

