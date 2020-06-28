Наблюдатель от ОП отметила высокий уровень организации голосования в Москве

«Я была наблюдателем в течение трех дней и могу сказать, что все проходит без каких-либо проблемных моментов, максимально организованно. Я была не только на участке для голосования, но и сопровождала участковую комиссию во время голосования на дому. При надомном голосовании также соблюдаются санитарные требования. И голосующему человеку выдаются маски и перчатки, и члены комиссии в масках и перчатках», - сказала Даниела Рошка.

Речь идет о процессе голосования на участке №2551 в районе Дорогомилово (ЗАО).

Напомним, участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

