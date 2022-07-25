Наблюдать за выборами в Москве смогут более 10 тысяч человек

По его словам, общегородское тестовое голосование проводят для проверки работы всех компонентов онлайн-выборов, параллельно «москвичи cмогут ответить на важный вопрос о жизни города».

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, в свою очередь, отметил, что штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей для контроля процесса голосования на избирательных участках и обеспечения его прозрачности.

«Вместе с представителями партий мы обсуждали проведение электронного голосования на выборах в Москве. Нужно сказать, что большинство из них поддержали онлайн-голосование», – добавила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Ранее глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на весну, сообщает RT.