Наблюдать за выборами в Москве смогут более 10 тысяч человек
Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух заявил, что тестирование системы дистанционного электронного голосования могут организовать в столице в середине августа 2022 года, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, общегородское тестовое голосование проводят для проверки работы всех компонентов онлайн-выборов, параллельно «москвичи cмогут ответить на важный вопрос о жизни города».
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, в свою очередь, отметил, что штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей для контроля процесса голосования на избирательных участках и обеспечения его прозрачности.
«Вместе с представителями партий мы обсуждали проведение электронного голосования на выборах в Москве. Нужно сказать, что большинство из них поддержали онлайн-голосование», – добавила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
Ранее глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на весну, сообщает RT.
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