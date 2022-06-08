ЦИК назвал регионы России, где в 2022 году пройдет онлайн-голосование

В сообщении говорится, что в единый день голосования 2022 года ДЭГ будет проводится в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

Также в ходе заседания ЦИК было принято решение отказаться от практики переголосования.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе выборов не принималось, сообщает RT.