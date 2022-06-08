ЦИК назвал регионы России, где в 2022 году пройдет онлайн-голосование

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в семи регионах страны, сообщает пресс-служба комиссии.

ЦИК: Электронное голосование не должно заменить традиционное

В сообщении говорится, что в единый день голосования 2022 года ДЭГ будет проводится в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

Также в ходе заседания ЦИК было принято решение отказаться от практики переголосования.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе выборов не принималось, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:РоссияЕдиный День ГолосованияГолосованиеВыборыЦИК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры