Набиуллина заявила , что использование цифрового рубля будет добровольным

Выступая в Госдуме она отметила, что использование цифрового рубля будет добровольным, и напомнила о тех, кто до сих пор не пользуется смартфонами.

«Это будет выбор человека... Всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли», - заключила глава ЦБ РФ.

Ранее Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в качестве эксперимента, сообщает RT.

