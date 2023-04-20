Набиуллина заявила , что использование цифрового рубля будет добровольным

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что человек сможет сам выбрать удобную для него форму денег, сообщает РИА Новости.

ЦБ: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Выступая в Госдуме она отметила, что использование цифрового рубля будет добровольным, и напомнила о тех, кто до сих пор не пользуется смартфонами.

«Это будет выбор человека... Всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли», - заключила глава ЦБ РФ.

Ранее Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в качестве эксперимента, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КриптовалютаЦифровизацияЭльвира Набиуллина

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