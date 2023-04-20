Набиуллина заявила , что использование цифрового рубля будет добровольным
20 апреля 202313:55
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что человек сможет сам выбрать удобную для него форму денег, сообщает РИА Новости.
Выступая в Госдуме она отметила, что использование цифрового рубля будет добровольным, и напомнила о тех, кто до сих пор не пользуется смартфонами.
«Это будет выбор человека... Всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли», - заключила глава ЦБ РФ.
Ранее Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в качестве эксперимента, сообщает RT.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru