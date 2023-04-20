ЦБ: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

В Банке России заявили, что не будут торопиться с внедрением цифрового рубля

Как отметила глава ЦБ, лимит для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.

«Эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить ... без процентов», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее глава Центробанка сообщила, что регулятор наряду с цифровым рублем будет развивать наличное денежное обращение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РубльЦентробанкЭльвира Набиуллина

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