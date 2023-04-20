ЦБ: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Как отметила глава ЦБ, лимит для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.

«Эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить ... без процентов», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее глава Центробанка сообщила, что регулятор наряду с цифровым рублем будет развивать наличное денежное обращение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

