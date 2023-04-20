ЦБ: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Как отметила глава ЦБ, лимит для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.
«Эту сумму, а также любые другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить ... без процентов», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Ранее глава Центробанка сообщила, что регулятор наряду с цифровым рублем будет развивать наличное денежное обращение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru