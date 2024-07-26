Набиуллина рассказала, что позволит уберечь деньги от инфляции
26 июля 202417:11
Уберечь деньги от инфляции позволят ставки по депозитам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По её словам, размер ставок позволяет не только защитить сбережения, но и заработать.
«Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений... Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации», - добавила она.
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк РФ не планирует снижать ключевую ставку в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru