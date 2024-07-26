Набиуллина рассказала, что позволит уберечь деньги от инфляции

По её словам, размер ставок позволяет не только защитить сбережения, но и заработать.

«Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений... Конкретно люди делают выводы, а нужно ли сберегать, в зависимости от своей жизненной ситуации», - добавила она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк РФ не планирует снижать ключевую ставку в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

