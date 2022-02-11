Набиуллина оценила риски криптовалют
Риски криптовалют можно сравнить с рисками валютной ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
По ее словам, масштаб криптовалютных рисков больше, чем рисков валютной ипотеки.
Ранее Банк России предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалюты на территории России. Однако Правительство РФ одобрило не полный запрет, а лишь идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Министерство финансов и Центробанк должны подготовить соответствующий законопроект к 18 февраля.
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