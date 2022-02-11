Набиуллина оценила риски криптовалют

По ее словам, масштаб криптовалютных рисков больше, чем рисков валютной ипотеки.

Ранее Банк России предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалюты на территории России. Однако Правительство РФ одобрило не полный запрет, а лишь идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Министерство финансов и Центробанк должны подготовить соответствующий законопроект к 18 февраля.



