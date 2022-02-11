Набиуллина оценила риски криптовалют

Риски криптовалют можно сравнить с рисками валютной ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, масштаб криптовалютных рисков больше, чем рисков валютной ипотеки.

Ранее Банк России предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалюты на территории России. Однако Правительство РФ одобрило не полный запрет, а лишь идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Министерство финансов и Центробанк должны подготовить соответствующий законопроект к 18 февраля.


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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:ЦентробанкКриптовалюта
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