Глава ЦБ: Инфляцию в 4% к концу года нельзя обеспечить без рецессии в экономике РФ

Центробанк не видит для себя возможности обеспечить инфляцию в России в 4% к концу текущего года без рецессии в экономике. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя повышение ключевой ставки до 9,5%.

По словам главы ЦБ, это может стать далеко не самой жёсткой мерой, которую в этом году предпримет регулятор в стремлении сдержать рост цен. Внешние проинфляционные факторы могут потребовать более решительных действий, подчеркнула Набиуллина.

По её оценке, если бы ЦБ не приступил к увеличению ставки весной 2021 года, на сегодня инфляция значительно превысила бы 10%. Однако фактически проинфляционные факторы продолжают оказывать давление гораздо сильнее прогнозного, поэтому перелома в динамике инфляции в стране не случилось, констатировала председатель Банка России.

