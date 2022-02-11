Глава ЦБ: Инфляцию в 4% к концу года нельзя обеспечить без рецессии в экономике РФ
Центробанк не видит для себя возможности обеспечить инфляцию в России в 4% к концу текущего года без рецессии в экономике. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя повышение ключевой ставки до 9,5%.
По словам главы ЦБ, это может стать далеко не самой жёсткой мерой, которую в этом году предпримет регулятор в стремлении сдержать рост цен. Внешние проинфляционные факторы могут потребовать более решительных действий, подчеркнула Набиуллина.
По её оценке, если бы ЦБ не приступил к увеличению ставки весной 2021 года, на сегодня инфляция значительно превысила бы 10%. Однако фактически проинфляционные факторы продолжают оказывать давление гораздо сильнее прогнозного, поэтому перелома в динамике инфляции в стране не случилось, констатировала председатель Банка России.
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