Набиуллина объяснила отсутствие «брошек»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему перестала использовать «брошки» во время своих выступлений, сообщает ТАСС.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов она отметила, что в настоящее время не видит для этого оснований.

«Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», - сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что всегда носила брошки, а смысл её украшений люди интерпретируют шире, чем она задумывала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:БанкиЭльвира НабиуллинаЦентробанк
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