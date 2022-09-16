Набиуллина объяснила отсутствие «брошек»
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему перестала использовать «брошки» во время своих выступлений, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов она отметила, что в настоящее время не видит для этого оснований.
«Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», - сказала она.
Ранее Набиуллина заявила, что всегда носила брошки, а смысл её украшений люди интерпретируют шире, чем она задумывала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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