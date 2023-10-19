Москвичу присудили условный срок за нападение на журналистов ВГТРК

Условное наказание назначено жителю российской столицы за воспрепятствование работе съёмочной группы ВГТРК. Согласно вердикту Симоновского районного суда Москвы, срок составит два года лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент имел место в апреле нынешнего года. Съёмочная бригада программы «Вести. Дежурная часть» занималась репортажем о деятельности общественной организации Дербеневской набережной в Даниловском районе столицы.

В процессе съёмок сотрудник бизнес-центра применил физическую силу к корреспонденту в попытке помешать его работе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обвиняемы признал вину частично.

