На жителя Подмосковья повесили долг в 42 миллиона рублей. Полиция бездействует

Дамокловым мечом навис над жителем подмосковного Воскресенска долг почти в 42 миллиона рублей. Как рассказал «Кривой линии НСН» Виктор Давиденко, об этом он совершенно случайно узнал в 2017 году из банковской выписки. Покопавшись в интернете, он с удивлением обнаружил, что в 2014 году стал генеральным директором волгоградской строительной фирмы «Мехколонна 65». В том же году, после его «назначения» на должность, ООО успешно обанкротилось, задолжав кредиторам без малого 42 миллиона рублей.

С тех пор Виктор безрезультатно пытается добиться от правоохранителей Волгограда, где было зарегистрировано предприятие, возбуждения уголовного дела по факту совершенного деяния. Изначально «борцы» с экономическими преступлениями вынесли постановление об отказе. Основанием стало отсутствие ответа из налоговой инспекции. Якобы нужно определить круг лиц, действовавших от имени компании, провести анализ документов и т.д. А без ответа из ФНС никуда. Поэтому, дорогой заявитель, идите домой. Позже, после жалобы Виктора, волгоградская прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении дела. Но ничего не изменилось. Жалобы в вышестоящие инстанции, в т.ч. МВД России, ситуацию не исправили. Дела как не было, так и нет. Накануне обращения нашего слушателя в «Кривую линию», прокуратура вновь вернула материалы на доследование. Поэтому подозрение Виктора Давиденко, что «местные все в деле и в доле», возможно, не лишено оснований. Пока с Виктора никто не требует погашения долга, но все может измениться в любой момент. И здесь наличие уголовного дела, безусловно, станет козырем в руках Виктора Давиденко.

Вместе с тем, согласно данным СПАРК, ООО «Мехколонна 65» было учреждено в 2009 году неким г-ном Чернышевым и ООО «Волгоградэлектросетьстрой» (ВЭСС). В апреле 2014 доля Чернышева перешла к самому предприятию, одновременно генеральным директором был, сам того не ведая, «назначен» Виктор Давиденко.

В свою очередь, среди учредителей «ВЭСС» помимо узкого круга физических лиц фигурирует ОАО «Юговостокэлектросетьстрой» (ЮВЭСС). И здесь назревает интрига: данное общество было учреждено в 2002 году Комитетом по управлению государственными имуществом Волгоградской области (Облкомимущество). Среди акционеров значатся физлица-учредители ВЭССа, пара виргинских офшоров и некое АО «Ледокол».

По забавному совпадению, банкротство ООО «Мехколонна 65», а в дальнейшем и учредивших его фирм, произошло сразу после вступления в должность нынешнего губернатора Волгоградской области.

Чтобы оказать содействие Виктору Давиденко в возбуждении уголовного дела, НСН обратилась с соответствующими запросами к начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко, а также Генеральному прокурору Игорю Краснову и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.