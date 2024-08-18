На Землю обрушилась магнитная буря
18 августа 202401:34
На Земле началась магнитная буря, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, магнитная буря стала сильной, класса G3.
Отмечается, что магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной продлятся как минимум до полудня 18 августа.
Ранее сильная магнитная буря наблюдалась на Земле 12 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru