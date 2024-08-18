На Землю обрушилась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Магнитная буря впервые с 2005 года достигла экстремального уровня G5

По его словам, магнитная буря стала сильной, класса G3.

Отмечается, что магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной продлятся как минимум до полудня 18 августа.

Ранее сильная магнитная буря наблюдалась на Земле 12 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
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