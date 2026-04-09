Мерц пообещал сохранить единство НАТО вместе с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении приложить максимум усилий для сохранения единства НАТО и продолжения участия в альянсе США. По его словам, на данный момент у блока нет альтернативы, и Берлин заинтересован в его укреплении совместно с Вашингтоном.

Как он сообщил на пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, Германия рассматривает НАТО как ключевой элемент безопасности Европы. Мерц подчеркнул, что считает важным не только сохранить альянс, но и развивать его при участии американского президента.

Канцлер также рассказал, что обсудил будущее НАТО в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он предложил провести дополнительные консультации перед саммитом альянса в Анкаре, который запланирован на начало июня, чтобы согласовать дальнейшие шаги.

Ранее Трамп высказывал сомнения в эффективности НАТО и критиковал союзников за недостаточную поддержку. В интервью газете Telegraph он заявлял, что рассматривает возможность выхода США из альянса после отказа помочь в операции против Ирана, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
