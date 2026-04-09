Мерц пообещал сохранить единство НАТО вместе с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении приложить максимум усилий для сохранения единства НАТО и продолжения участия в альянсе США. По его словам, на данный момент у блока нет альтернативы, и Берлин заинтересован в его укреплении совместно с Вашингтоном.

Как он сообщил на пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, Германия рассматривает НАТО как ключевой элемент безопасности Европы. Мерц подчеркнул, что считает важным не только сохранить альянс, но и развивать его при участии американского президента.