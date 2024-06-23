На Солнце произошли три мощные вспышки
23 июня 202418:11
Ученые зафиксировали три сильных вспышки на Солнце в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Вспышка M9.3 продолжительностью 20 минут зафиксирована в 16:01 мск. Также зарегистрированы вспышки М2.4 /1N и М1.2.
Уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли увеличился до уровня R2. Самым высоким показателем является R5.
В мае на Солнце произошла вспышка Х3.9, которая вызвала на Земле магнитные бури, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru