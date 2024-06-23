На Солнце произошли три мощные вспышки

Ученые зафиксировали три сильных вспышки на Солнце в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

На Земле началась сильная магнитная буря уровня G4

Вспышка M9.3 продолжительностью 20 минут зафиксирована в 16:01 мск. Также зарегистрированы вспышки М2.4 /1N и М1.2.

Уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли увеличился до уровня R2. Самым высоким показателем является R5.

В мае на Солнце произошла вспышка Х3.9, которая вызвала на Земле магнитные бури, передает «Радиоточка НСН».

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