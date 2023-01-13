На Запорожской АЭС начнут ремонт для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков

Специалисты намерены начать ремонтные работы на Запорожской атомной электростанции для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АЭС.

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«Станции предстоят большие перемены. Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6», — указано в сообщении.

Отмечается, что работы будут проводиться в условиях интеграции электростанции в российское правовое поле в соответствии с требованиями Ростехнадзора. В связи с этим требуется усиление Запорожской АЭС специалистами российских атомных электростанций, построенных по аналогичным проектам.

Ранее в Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС, это связано с продолжающимися обстрелами объекта со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РемонтАЭС
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