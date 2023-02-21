На Западе Москвы откроется новый детский сад. На городские торги выставлено двухэтажное здание под открытие детского сада на Кастанаевской улице. Победитель аукциона сможет арендовать объект по льготной ставке в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он уточнил, что площадь объекта составляет почти полторы тысячи квадратных метров. На территории также расположены веранды и навесы. Подать заявку на участие в торгах можно до 10 марта. Аукцион пройдет онлайн 17 марта. Вести образовательную деятельность победитель торгов сможет в течение 49 лет. Площадь здания позволит принять не менее 60 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

