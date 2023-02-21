На Западе Москвы откроется новый детский сад

На Западе Москвы откроется новый детский сад. На городские торги выставлено двухэтажное здание под открытие детского сада на Кастанаевской улице. Победитель аукциона сможет арендовать объект по льготной ставке в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он уточнил, что площадь объекта составляет почти полторы тысячи квадратных метров. На территории также расположены веранды и навесы. Подать заявку на участие в торгах можно до 10 марта. Аукцион пройдет онлайн 17 марта. Вести образовательную деятельность победитель торгов сможет в течение 49 лет. Площадь здания позволит принять не менее 60 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

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ФОТО: пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:НСН-Строительство
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