На западе Москвы ограничат движение

Выделенная полоса для приоритетного движения городского транспорта будет действовать с 25 по 27 мая на Дорогомиловской улице, сообщили в пресс-службе ЦОДД Москвы.

Уточняется, что в выходные будет временно приостановлено движение поездов между метростанциями «Киевская» и «Кунцевская». В связи с этим в будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала и запрет на остановку-стоянку на ряде улиц в этом районе. Кроме того, на время органичений не будут действовать несколько правых поворотов.

