На западе Москвы объявлен карантин из-за выявления бешенства у животного

3 декабря 201900:58

Карантин введен в районе Солнцево на западе столицы после обнаружения случая бешенства у животного. Соответствующий документ за подписью Собянина размещен на сайте мэра города.

Бешеный волк напал на крымчан

Согласно распоряжению, карантин введен до 30 января 2020 года. На этот период времени запрещены выставки и продажа животных, а также вывоз их с территории района.

За ликвидацией очага бешенства будет следить Комитет ветеринарии города. Бешенство является смертельно опасным инфекционным заболеванием. Передается человеку через укус больным животным.

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ФОТО: pixabay.com
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