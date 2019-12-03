На западе Москвы объявлен карантин из-за выявления бешенства у животного

Согласно распоряжению, карантин введен до 30 января 2020 года. На этот период времени запрещены выставки и продажа животных, а также вывоз их с территории района.

За ликвидацией очага бешенства будет следить Комитет ветеринарии города. Бешенство является смертельно опасным инфекционным заболеванием. Передается человеку через укус больным животным.

