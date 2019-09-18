Бешеный волк напал на крымчан

Волк, который набросился на людей в Симферопольском районе, оказался заражённым бешенством. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, передает ТАСС. От зубов хищника пострадали три человека, одни из них был госпитализирован, но его уже выписали.

Как сообщает КИА, волк нападал на людей в субботу, 14 сентября в селах Привольное и Перевальное. Это второй подобный случай за последние 15 лет. Бешеного волка застрелили егери. Взятые у животного пробы в ходе анализов подтвердили заражение серого хищника смертельно опасной болезнью.

Бешенство — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, летальным исходом. Ежегодно в мире от него умирают более 50 тысяч человек. Для предотвращения заболевания после заражения необходима срочная вакцинация.

