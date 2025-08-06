На западе Москвы мать утопила новорожденную дочь в унитазе общежития
В Москве задержали 20-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденной дочери, тело которой было обнаружено в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, младенец погиб от асфиксии в результате утопления.
По данным следствия, трагедия произошла 1 июня. Девушка родила в санузле и оставила новорожденную в чаше унитаза.
Ребенок захлебнулся и скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК).
Фигурантка признала вину. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Никулинский районный суд рассмотрит это ходатайство, передает «Радиоточка НСН».
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