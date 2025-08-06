На западе Москвы мать утопила новорожденную дочь в унитазе общежития

В Москве задержали 20-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденной дочери, тело которой было обнаружено в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, младенец погиб от асфиксии в результате утопления.

По данным следствия, трагедия произошла 1 июня. Девушка родила в санузле и оставила новорожденную в чаше унитаза.

На Кубани женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

Ребенок захлебнулся и скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК).

Фигурантка признала вину. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Никулинский районный суд рассмотрит это ходатайство, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Горячие новости

Все новости

партнеры