На западе Москвы мать утопила новорожденную дочь в унитазе общежития

В Москве задержали 20-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденной дочери, тело которой было обнаружено в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, младенец погиб от асфиксии в результате утопления.

По данным следствия, трагедия произошла 1 июня. Девушка родила в санузле и оставила новорожденную в чаше унитаза.