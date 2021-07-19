На задержанную в Москве журналистку составили протокол
Протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции составлен на женщину, задержанную в Москве на Чистых прудах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Ранее издание Lenta.ru сообщило о задержании своего корреспондента. Это произошло 17 июля — Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После этого журналистка начала видеосъемку и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники полиции попытались уклониться от съёмки, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки. После этого они задержали корреспондента и доставили в отдел МВД по Басманному району.
Женщину обвинили в мелком хулиганстве и задержана до решения суда 19 июля. Как заявили в полиции, о профессиональном статусе журналиста женщина не заявляла. По данным Lenta.ru, в процессе задержания сотрудники правоохранительных органов толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали руку. В отделении полицейский более 6,5 часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.
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