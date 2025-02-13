На Wildberries начали продавать футболки с изображением Путина и Трампа

На маркетплейсе Wildberries начали продавать футболки с изображением российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, сидящих за одним столом. Товар размещен на официальном сайте Wildberries.

Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи

Снимок на черной футболке сгенерировал искусственный интеллект. На нем изображены улыбающиеся президенты России и США в белых рубашках, держащие в руках бокалы с напитками. Доступны размеры с 46 по 58, футболка стоит 1 978 рублей.

Ранее Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
ТЕГИ:Президент РФПрезидент СШАДональд ТрампВладимир ПутинОдеждаТорговля

Горячие новости

Все новости

партнеры