На Wildberries начали продавать футболки с изображением Путина и Трампа
На маркетплейсе Wildberries начали продавать футболки с изображением российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, сидящих за одним столом. Товар размещен на официальном сайте Wildberries.
Снимок на черной футболке сгенерировал искусственный интеллект. На нем изображены улыбающиеся президенты России и США в белых рубашках, держащие в руках бокалы с напитками. Доступны размеры с 46 по 58, футболка стоит 1 978 рублей.
Ранее Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru