На Wildberries начали продавать футболки с изображением Путина и Трампа

Снимок на черной футболке сгенерировал искусственный интеллект. На нем изображены улыбающиеся президенты России и США в белых рубашках, держащие в руках бокалы с напитками. Доступны размеры с 46 по 58, футболка стоит 1 978 рублей.

Ранее Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

