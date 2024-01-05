На выставке «Россия» состоялась первая помолвка

Первая помолвка состоялась на выставке-форуме «Россия» в Москве, жених-москвич сделал предложение своей девушке — уроженке Чебоксар — на стенде Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе экспозиции республики.

Сотрудники космодрома Восточный сыграли необычную свадьбу на выставке «Россия»

«Молодой человек по имени Аркадий сделал предложение своей девушке Ирине. Пара познакомилась в Чувашии, они вместе работали в министерстве промышленности и энергетики региона», — говорится в сообщении.

Поддержать влюбленных приехали их друзья, а также родители и сестры жениха. Пара планирует сыграть свадьбу будущим летом.

Ранее на выставке «Россия» сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко сыграли «космическую» свадьбу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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