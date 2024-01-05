На выставке «Россия» состоялась первая помолвка

«Молодой человек по имени Аркадий сделал предложение своей девушке Ирине. Пара познакомилась в Чувашии, они вместе работали в министерстве промышленности и энергетики региона», — говорится в сообщении.

Поддержать влюбленных приехали их друзья, а также родители и сестры жениха. Пара планирует сыграть свадьбу будущим летом.

Ранее на выставке «Россия» сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко сыграли «космическую» свадьбу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

