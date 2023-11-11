Сотрудники космодрома Восточный сыграли необычную свадьбу на выставке «Россия»

Церемония бракосочетания прошла в павильоне «Космонавтика и авиация». Молодожены Алена Кузьмина и Александр Андрейченко поставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые вынес человек в скафандре. На мероприятии присутствовали глава Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и гендиректор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук, они поздравили новобрачных.

Как отметила заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Анастасия Звягина, свадьба стала первой из цикла таких мероприятий, которые пройдут на площадке выставки-форума.

«Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям», — рассказала Звягина.

Планируется, что за время проведения выставки «Россия» состоится более 40 свадеб.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

