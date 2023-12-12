На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ покажут город будущего
Один из самых технологичных павильонов начал работу на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ - экспозиция госкорпорации развития ВЭБ.РФ «Города для жизни сбываются» посвящена трансформации жизни в российских городах.
На ней демонстрируются изменения жизни российской семьи за последние 20 лет. Новые технологии в здравоохранении, умные дома, проекты университетских кампусов и современных школ, открывающиеся туристические возможности городов России представлены в павильоне №59. Цифровую экскурсию проведет виртуальная российская семья.
В частности, на одном из стендов представлены российские разработки, которые облегчают быт россиян, очищают воздух и помогают управлять микроклиматом в квартире или доме.
Ключевым экспонатом павильона стала «машина времени»: искусственный интеллект поможет визуализовать свой город будущего и живущих в нем людях. В павильоне можно увидеть, насколько технологичным станет бизнес в будущем на примере кофейни, где авторский кофе готовит робот-бариста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru