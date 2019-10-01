На выплаты уволенным чиновникам потратят почти 5 млрд рублей

На выплаты российским госслужащим, которые будут уволены в течение ближайшие три года, потратят 4,8 млрд рублей. Такие данные газете «Известия» привели в Минфине.

В газете подсчитали, что, если исходить из данных Росстата, согласно которым средняя зарплата федерального чиновника составляет 127 тысяч рублей, а при сокращении госслужащему выплачивают три оклада, до конца 2022 года будут уволены 13 тысяч человек.