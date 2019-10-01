На выплаты уволенным чиновникам потратят почти 5 млрд рублей
На выплаты российским госслужащим, которые будут уволены в течение ближайшие три года, потратят 4,8 млрд рублей. Такие данные газете «Известия» привели в Минфине.
В газете подсчитали, что, если исходить из данных Росстата, согласно которым средняя зарплата федерального чиновника составляет 127 тысяч рублей, а при сокращении госслужащему выплачивают три оклада, до конца 2022 года будут уволены 13 тысяч человек.
Ранее в Минфине уже сообщали о масштабных сокращениях в госсекторе. К примеру, в 2020 году штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти планируют урезать на 10 процентов, территориальных – на пять процентов.
Эксперты рынка труда предположили, что в госорганах, в первую очередь, будут расставаться с молодыми специалистами и пенсионерами, отмечает Ura.ru.
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