МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства
Участки для голосования на выборах президента России откроют во всех странах, где есть российские посольства, сообщает ТАСС.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровов, речь идёт, в том числе, и о недружественных государствах.
«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны... Примерное количество участков... 300», - уточнила она.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru