МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства

Участки для голосования на выборах президента России откроют во всех странах, где есть российские посольства, сообщает ТАСС.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровов, речь идёт, в том числе, и о недружественных государствах.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны... Примерное количество участков... 300», - уточнила она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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