На ВТБ Арене пройдет товарищеский матч по баскетболу с участием столичных врачей

В Москве на ВТБ Арене 21 сентября пройдет товарищеский матч по баскетболу между врачами Департамента здравоохранения и профессиональными игроками Единой Лиги ВТБ и Суперлиги, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все спортсмены были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова и успешно восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника. Так, разработки врачей сократили период реабилитации с 3–4 месяцев до рекордных 4–6 недель.

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Ракова также сообщила, что новый модуль системы поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта внедрили в 24 московских поликлиниках. Как отметила вице-мэр, ИИ помогает врачам поставить диагноз на основании анализа данных электронной медицинской карты пациента за последние два года. По словам заммэра, сервис призван «подстраховать» медика в случае подозрения на одно из 95 заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Точность инструмента достигает 87%.

Планируется, что до конца сентября модуль внедрят во всех взрослых поликлиниках Москвы. Новый сервис системы подключается, если во время заполнения протокола осмотра врач принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВрачиМосква

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