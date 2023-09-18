На ВТБ Арене пройдет товарищеский матч по баскетболу с участием столичных врачей

В Москве на ВТБ Арене 21 сентября пройдет товарищеский матч по баскетболу между врачами Департамента здравоохранения и профессиональными игроками Единой Лиги ВТБ и Суперлиги, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все спортсмены были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова и успешно восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника. Так, разработки врачей сократили период реабилитации с 3–4 месяцев до рекордных 4–6 недель.