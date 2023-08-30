На востоке Москвы построят 95 жилых домов по программе реновации

На территории Восточного административного округа столицы сейчас в стадии строительства и проектирования находятся 95 жилых домов по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, 53 дома в настоящее время строятся, ещё 42 – проектируются.

Глава департамента отметил, что после сдачи объектов, в благоустроенные квартиры въедут 28 тысяч семей.

«Всего с момента старта программы в округе ввели в эксплуатацию 29 домов на 8 300 квартир, до конца года в округе будет введено еще 16 домов», - уточнил Загрутдинов.

Он рассказал, что в округе всего с начала действия программы было снесено 35 домов, из них 18 в 2023 году.

Глава департамента подчеркнул, что при этом была применена технология «умного» сноса, которая предусматривает безопасность работ и проведение их с учетом экологических нормативов, а также последующую переработку образующихся отходов. Кроме того, при этом предусматривается максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания.

Загрутдинов также добавил, что в планах до конца 2023 года передать для переселения еще 6 новостроек на 1,9 тысяч квартир.

