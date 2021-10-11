В Севастополе будут требовать QR-коды для посещения общественных мест

Власти Севастополя объявили о введении режима QR-кодов для посещения общественных мест города в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Режим вступит в действие с 15 октября. С этой даты посетители мест общественного питания, салонов красоты, баней, фитнес-центров, кинотеатров должны будут предъявить сертификат о вакцинации, справку о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста.

Ограничения будут распространяться на всех совершеннолетних граждан. Власти отметили, что дополнительные меры были приняты из-за низкого уровня вакцинации. На данный момент прививки поставили 140 тысяч жителей.





