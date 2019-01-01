На въезде в Екатеринбург установили таблицу «Город храбрых»

Новый дорожный знак установлен на въезде в Екатеринбург. На нем написано: «Город храбрых». Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД. Там отметили, что знак уже демонтирован, ведется поиск граждан, причастных к его установке, сообщает RT. Авторов могут привлечь к ответственности по статье о повреждении дорог и других дорожных сооружений.

В понедельник утром на дороге, ведущей из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбург появилась таблица «Город бесов». После этого свердловский губернатор предложил на въезде в город повесить надпись «Город храбрых», сообщает Ura.ru.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН заявил, что появившаяся на въезде в город табличка «Город бесов» стала подтверждением его правоты.

