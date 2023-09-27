На ВДНХ пройдут концерты и экскурсии к Международному дню музыки
Программу с концертами, лекциями и экскурсиями подготовили на ВДНХ в Москве к Международному дню музыки 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.
Отмечается, что тематические мероприятия пройдут с 29 сентября по 1 октября. Так, в Музее славянской письменности «Слово» 30 сентября состоится фольклорная лекция-концерт филолога и этнографа Александра Маточкина. В ходе нее можно будет услышать народные русские былины и песни.
При этом 1 октября в павильоне «Рабочий и колхозница» запланирована музыкально-литературная программа под названием «Сказки для принцесс и их героев». Программа будет посвящена сказкам Греции и Японии. В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» состоится тематическая экскурсия «Плейлист космонавта», в ходе которой расскажут, в частности, какие песни первыми исполнялись с орбиты.
Ранее сообщалось, что 6 октября на ВДНХ откроется цикл лекций «Картины мира в музыке», который посвящен выдающимся композиторам. Отмечалось, что для участников подготовлены четыре тематических встречи, передает «Радиоточка НСН».
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