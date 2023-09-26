На ВДНХ пройдет цикл лекций о выдающихся композиторах
Цикл лекций «Картины мира в музыке», который посвящен выдающимся композиторам, откроется на ВДНХ в Москве 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.
Отмечается, что для участников подготовлены четыре тематических встречи. В ходе встреч музыкант, кандидат искусствоведения, член Московского музыкального общества, доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории имени Чайковского Даниил Топилин расскажет о философии и идеях композиторов.
На первой лекции 6 октября в 19:00 гости смогут узнать, какими испытаниями была наполнена жизнь композитора Александра Скрябина, и какие философские идеи он стремился отразить в музыке. При этом 4 ноября гостям расскажут о значении творчества Николая Римского-Корсакова для русской музыкальной культуры.
Ранее сообщалось, что зал «Зарядье» в Москве отметит пятилетие 1 октября масштабной концертной программой. Праздничное мероприятие стартует в 11 утра в малом зале – концерт откроют оркестр Pratum Integrum и солистка Людмила Фраенова работами французских композиторов, передает «Радиоточка НСН».
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