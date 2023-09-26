На ВДНХ пройдет цикл лекций о выдающихся композиторах

Цикл лекций «Картины мира в музыке», который посвящен выдающимся композиторам, откроется на ВДНХ в Москве 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

Отмечается, что для участников подготовлены четыре тематических встречи. В ходе встреч музыкант, кандидат искусствоведения, член Московского музыкального общества, доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории имени Чайковского Даниил Топилин расскажет о философии и идеях композиторов.