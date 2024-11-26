На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве

Праздничное открытие запланировано на 29 ноября. В ВДНХ заявили, что каток вновь вернет себе статус главного катка России и самого большого катка Москвы в зимнем сезоне 2024-2025 года. Каток будет располагаться вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие».

Единовременное максимальное количество человек на катке - 4,8 тысячи человек. Площадь катка - более 20 тысяч квадратных метров.

Ранее открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

