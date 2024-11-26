На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве
26 ноября в Москве на ВДНХ начнет работать самый большой каток города, сообщает РИА Новости.
Праздничное открытие запланировано на 29 ноября. В ВДНХ заявили, что каток вновь вернет себе статус главного катка России и самого большого катка Москвы в зимнем сезоне 2024-2025 года. Каток будет располагаться вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие».
Единовременное максимальное количество человек на катке - 4,8 тысячи человек. Площадь катка - более 20 тысяч квадратных метров.
Ранее открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru