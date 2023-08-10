На ВДНХ началась подготовка к выставке-форуму «Россия»

Строительство временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия» началось на территории ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Павильоны будут размещены у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, на Октябрьской площади, в Северном сквере и около зоны цветочного партера.

«В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов. Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: Центр "Космонавтика и авиация", Музей славянской письменности "Слово", Робостанция и другие», — отметили в пресс-службе.

Свои экспозиции для выставки-форума «Россия» готовят регионы страны, органы власти, крупные корпорации, представители зарубежных государств и общественных организаций.

Международная выставка-форум «Россия», учрежденная указом президента Владимира Путина, пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го.

