Кадыров заявил о ликвидации встречавшегося с Байденом американского диверсанта

Группа диверсантов из США ликвидирована в Брянской области, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, речь идет о профессиональных бойцах, которые планировали на территории РФ ряд диверсий. Один из уничтоженных — татуированный «рейнджер».

Ликвидация произошла в конце октября 2024 года, а в 2023 году в интернете появилась фотография президента США Джо Байдена с человеком, похожим на одного из уничтоженных американских граждан. Кадыров отметил, что, как предполагается, глава государства опубликовал снимок с участниками секретной группы спецназовцев.

