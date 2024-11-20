Кадыров заявил о ликвидации встречавшегося с Байденом американского диверсанта
Группа диверсантов из США ликвидирована в Брянской области, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, речь идет о профессиональных бойцах, которые планировали на территории РФ ряд диверсий. Один из уничтоженных — татуированный «рейнджер».
Ликвидация произошла в конце октября 2024 года, а в 2023 году в интернете появилась фотография президента США Джо Байдена с человеком, похожим на одного из уничтоженных американских граждан. Кадыров отметил, что, как предполагается, глава государства опубликовал снимок с участниками секретной группы спецназовцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru