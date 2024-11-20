СМИ: Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы по Украине
Представители стран европейского союза недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины, сообщает Reuters.
Как заявили неназванные дипломаты, как правило коммюнике публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания, когда лидеров Франции, Германии и США не было в комнате. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил недовольство таким шагом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разногласия среди участников G20 по поводу текста «отличительной чертой времени в меняющемся мире».
Известно, что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в конфликте.
Ранее стало известно, что лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию кризиса вокруг Украины, направленные на достижение мира, говорится в итоговой декларации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru