СМИ: Лидеры стран ЕС остались недовольны решением да Силвы по Украине

Как заявили неназванные дипломаты, как правило коммюнике публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания, когда лидеров Франции, Германии и США не было в комнате. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил недовольство таким шагом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал разногласия среди участников G20 по поводу текста «отличительной чертой времени в меняющемся мире».

Известно, что европейцы просили более жестких формулировок о роли России в конфликте.

Ранее стало известно, что лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию кризиса вокруг Украины, направленные на достижение мира, говорится в итоговой декларации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

