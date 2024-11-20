СМИ: Чиновники США заявили об ударе ракетами ATACMS по Брянской области

Два чиновника в США заявили, что для удара по Брянской области Вооруженные силы Украины использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает CNN.

Байден не подтвердил разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по России

По их словам, удар был нанесен по российскому оружейному арсеналу.

Ранее Минобороны заявило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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