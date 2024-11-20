СМИ: Чиновники США заявили об ударе ракетами ATACMS по Брянской области
20 ноября 202403:02
Два чиновника в США заявили, что для удара по Брянской области Вооруженные силы Украины использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает CNN.
По их словам, удар был нанесен по российскому оружейному арсеналу.
Ранее Минобороны заявило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru