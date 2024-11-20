Фон дер Ляйен перелезла через забор в Бразилии

Она решила перейти дорогу в Рио-де-Жанейро в неположенном месте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая опубликовала видео, на котором видно, как глава ЕК перелезает через ограду и направляется к городскому пляжу Копакабана.

Вслед за фон дер Ляйен забор решили перелезть и ее сопровождающие.

