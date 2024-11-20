Пентагон: США не воюют с Россией по ядерному оружию

Как заявила заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх, США не воюют с РФ.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», - указала она.

По словам Сингх, Москва якобы ответственна за эскалацию ситуации вокруг Украины.

Обновленная ядерная доктрина РФ подразумевает перечень объектов на территории стран НАТО, которые будут поражаться при неблагоприятных для России сценариях, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН.

